Yeşilboğaz'dan Başkan Yılmaz'a ziyaret

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu. Yeşilboğaz, mutlu bir Mersin için Toroslar Belediyesi ve tüm kurumlarla el ele vermeye hazır olduklarını söyledi.

Başkan Yılmaz'ın makamında gerçekleşen ziyarette, kent ve ülke sorunları üzerine sohbet edildi. Ziyarette konuşan Baro Başkanı Yeşilboğaz, belediyelerin siyaset yeri değil, hizmet yeri olduğunu ifade ederek, “TÜİK'in yaptığı bir araştırmaya göre, 2018 yılında Türkiye'nin en mutlu şehri sıralamasında Mersin, yüzde 52,84 ile 71'inci sırada yer almıştır. Mersin neden en mutlu şehir olmasın? Mersin'in mutlu şehir olabilmesi için öncelikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın hakları korunarak, onların mutlu olabilmeleri sağlanabilmeli. Tüm kurumlar ve sivil toplum örgütleri, kentimizde insan odaklı sosyal projelerde bütünleşmelidir. Bunların yanı sıra, kentimiz yatırımcıların cazibe merkezi olabilmeli, doğa katliamına karşı güç birliği yapılmalıdır. Bu konularda belediyelere de büyük görevler düşmektedir. Mersin Barosu olarak, mutlu Mersin için Toroslar Belediyesi ve tüm kurumlarla el ele vermeye hazırız” dedi.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yılmaz da belediye çalışmaları hakkında Yeşilboğaz'a bilgi verdi. Yılmaz, “Bir hukukçu olarak, adaletli ve eşit, insan odaklı hizmet üretme gayreti içerisindeyiz. Toplumsal kalkınmaya katkı sağladığımız hizmet maratonumuzda, Mersin Barosu ile işbirliği içerisinde olmaktan onur duyarım“ diye konuştu.