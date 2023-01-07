Yetenek Dönüşüm projesi 2023 yılında da devam edecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, 2022 döneminde hayata geçirdiği ‘Yetenek Dönüşüm' projesi ile fark oluşturuyor.

Yetenek Dönüşüm Projesi ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde mesleki eğitim programları açılıyor. Projeye katılan gençler bir taraftan mesleki nitelik kazanırken, diğer taraftan istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayacak iş arama danışmanlığı hizmetinden faydalanıyorlar. İl Mili Eğitim Müdürlüğü, halk eğitim merkezleri, üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları gibi birçok kurum ve kuruluşla projede iş birliği sağlanırken, gençlere ‘İş arama becerileri eğitimleri, deneyim paylaşımı, özgeçmiş oluşturma, mülakatta başarı' gibi konularda da destek sağlanıyor.

Halkla ilişkiler ve organizasyon ile Toros Üniversitesi işbirliği ile açılan 'lojistik görevlisi' kurslarının son günleri olması dolayısıyla kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programda iş insanları, kursiyerlerle iş hayatında başarılı olma konusunda deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 2022 döneminde ‘finans muhasebe, yönetim organizasyon, dış ticaret lojistik ve turizm' sektörünün ihtiyaçlarına yönelik 17 kurs programı açıldığını belirtti. Açılan 17 kurs programına 315 kontenjan ayrılırken, yaklaşık 240 kursiyerin milli eğitimden onaylı sertifikaya hak kazandığını söyleyen Özada, mesleki eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerden 46 kişinin ise istihdama katıldığının altını çizdi.

‘Yetenek Dönüşüm' projesinin iş dünyasının nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir proje olduğunu dile getiren Özada, projeyle mesleki eğitimin yanı sıra kariyer rehberliği ve iş arama danışmanlığı hizmeti sunulduğunu da vurguladı. Özada, 2023 döneminde hem eğitim başlıklarında, hem de iş birliği yapılan kuruluşlar açısından projeyi daha da genişletmek istediklerini söyledi.