‘Yetenek Her Yerde' Kariyer Etkinlikleri başvuruları başladı

Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamada, ilki 2019 yılında Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde; 150'den fazla firma, 9 paydaş üniversite, toplamda 5 binden fazla ziyaretçi ile gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarının, bu yıl 16-17 Nisan tarihlerinde Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesinde yapılacağı belirtildi..

Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, konu ile ilgili verdiği bilgide, “Fuara katılmak isteyen öğrencilerimiz ve vatandaşlar ‘yetenekkapisi.org' adresinden önce kayıt olacaklar, e-postalarına gelen aktivasyon linkine tıklayarak şifrelerini oluşturduktan sonra profil kısmına girerek bilgilerini ve özgeçmişlerini yükleyebilecekler. Yetenek kapısı ile ilgili detayları daha önce duyurmuştuk. Yetenek Kapısına başvurulduktan sonra aynı platformdan ‘Kariyer Fuarları' konulu, katılmak istediğiniz kariyer fuarına başvurarak e-postanıza gelen veya kariyer fuarları butonuna tıklayarak indirebileceğiniz karekodu ile ücretsiz fuarlara katılabilirsiniz. Ayrıca etkinlik kısmından etkinlikleri inceleyip, başvurabilirsiniz” dedi.