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Yılan otomobilden inip, itfaiye aracına bindi

Mersin’in Silifke ilçesinde bir otomobilin altına giren 1 metre uzunluğundaki boz yılan, araçtan inip müdahale için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracının tamponuna girdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobilin altına giren 1 metre uzunluğundaki boz yılan, araçtan inip müdahale için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracının tamponuna girdi.


Olay, Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilin altına 1 metre uzunluğunda yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin sahibine ulaşıp aracın kapısını açtırdılar. Bütün aramalara ve müdahalelere karşı görülmeyen yılan, kendiliğinden aracın altından çıkıp, hemen yan tarafta bulunan itfaiye aracının tamponuna girdi.


Hem olay yerinde, hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Amirliğinde yapılan tüm aramalara karşı aracın altına giren yılan bulunamadı.

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