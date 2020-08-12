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Yılandan kaçan dağ keçisi muz serasına sığındı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde yılan tarafından sokulduktan sonra panikleyerek bir muz serasına sığınan yavru dağ keçisi, vatandaşlarca tedavisi yaptırılarak doğal yaşamına bırakıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yılan tarafından sokulduktan sonra panikleyerek bir muz serasına sığınan yavru dağ keçisi, vatandaşlarca tedavisi yaptırılarak doğal yaşamına bırakıldı.


İsmet Gedik adlı vatandaş, ilçeye bağlı Gürlevik Mahallesi Yeni Cami civarında aracıyla birlikte seyir halinde iken, önüne çıkan bir dağ keçisinin sendeleyerek muz serasına girdiğini gördü. Aracını durdurup durumu anlattığı sera sahibi ile birlikte dağ keçisini aramaya koyulan Gedik, uzun uğraşlar sonucu yaralı hayvanı yakaladı.


İsmet Gedik'in bilgi vermesiyle seraya giden Anamur Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, yavru dağ keçisinin yılan tarafından ısırıldığını tespit ettiler. Acilen Bozyazı'da bulunan bir veteriner kliniğine götürülerek ilk müdahalesi yapılan yavru dağ keçisi, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra doğal yaşamına bırakıldı.

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