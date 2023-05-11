Yılanın ısırdığı çiftçi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bahçesinde kayısı toplarken yılan ısıran Talip Uyar (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Sucular Mahallesi'nde bir bahçede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kayısı toplamak için bahçeye giden 2 çocuk babası Talip Uyar'ı bacağından yılan ısırdı. Uyar'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen Uyar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.