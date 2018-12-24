İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimi

Mersin’de yılbaşı öncesinde alkol satışı yapan iş yerlerine kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirildi.

Mersin'de yılbaşı öncesinde alkol satışı yapan iş yerlerine kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirildi.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalaşan yılbaşı öncesinde sahte içki denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler, merkez ilçelerde faaliyet gösteren ve alkol satışı yapan iş yerlerindeki raf ve kolilerdeki içkileri tek tek inceledi. İçkilerden numune alan ekipler, barkod okuma cihazıyla kaçak veya sahte ürün olup olmadığını kontrol etti. Yaklaşık 100 polisin gerçekleştirdiği uygulamada, 22 ayrı işletme market ve büfe kontrol edilirken, herhangi bir sahte ürüne rastlanmadığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.