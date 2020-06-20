Yıldıray Yalçın, yemek ve eğlence sektöründe hızla büyüyor

Adanalı ünlü işletmeci Yıldıray Yalçın, Mersin ve Adana'da yemek ve eğlence sektöründe açtığı yeni mekanlarla sektörde hızla büyüyor.

Adana'da ünlülerin uğrak mekanı olan meşhur Menderes Hadırlı Restorantın sahibi Yıldıray Yalçın, Mersin Tren, Adana Tren ve Adana Baby Rich markaları ile eğlence sektöründe de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yemek ve eğlence sektöründe açtığı mekanlarla bölgede adından söz ettiren başarılı iş adamı Yıldıray Yalçın, Adana ve Mersin'e böylesine önemli mekanlar kazandırmanın son derece önemli olduğunu belirterek, “Mersin ve Adana'ya ferah ve nezih bir ortama sahip mekanlar kazandırdık. Güzel bir ortam kurduk. Müşterilerimiz buralara gelip hem canlı müzik dinleme hem de günün stresini atma fırsatı buluyor. Misafirlerimize her zaman samimi ve güzel bir ortam oluşturmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bölgemizde türkü sevenlerin aileleriyle ve sevenleriyle birlikte saygın, sıcak, samimi ve dostça bir adreste buluşmalarını sağlamaktan gurur duyuyorum. Türkülerimizi canlı performansta dinlemek ve neşeli eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak her zaman en büyük arzumdu” ifadesini kullandı.