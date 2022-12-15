Yıldırım: "Akdeniz'de eğitim rüzgarı essin istedik"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, eğitimde gerçekleştirdikleri faaliyetler konusunda Adana ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanlarına bilgi vererek, "Akdeniz'de bir eğitim rüzgarı essin istedik. Bu faydalı faaliyetleri, eğitimdeki iyi örnekleri birbirimize yayarak eksik yönlerimizi tamamlamak istiyoruz" dedi.

Adana ile Antalya'nın ilgili daire başkanları, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanında hayata geçirmiş olduğu çalışmaları yerinde gördükten sonra bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirerek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin ve Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı İrfan Irmak, eğitim alanında yaptıkları hizmetler konusunda istişarede bulundukları kaydedildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım gerçekleştirdikleri toplantının ardından, "Akdeniz'de bir eğitim rüzgârı essin istedik ve Antalya ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nden ilgili daire başkanlarımızla eğitime dair yaptığımız hizmetlerin paylaşımını yaptık. Eğitimde birçok belediyenin yaptığı faaliyetler var. Bu faydalı faaliyetleri, eğitimdeki iyi örnekleri birbirimize yayarak eksik yönlerimizi tamamlamak istiyoruz. Bunun da daha geniş katılımla devamını sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ulutekin: "Buradan alıp Antalya'ya götüreceğimiz bir takım hizmetler var"

Adana, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yapmış oldukları hizmetleri masaya yatırdıklarını kaydeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, "Örgün ve yaygın eğitimi iki kategoride değerlendirdik. Bunlardan özellikle örgün eğitimde hobi, sanat kursları ve meslek kurslarını, yaygın eğitimde ise üniversiteye hazırlık kursları ile ortaokul öğrencilerini destekleme ile ilgili vermiş olduğumuz eğitim çalışmalarını ele aldık. Bununla beraber belediyenin kreşlerini, okul öncesi eğitimini de yerinde gördük. Çok başarılı çalışmalar var. Buradan alıp Antalya'ya götüreceğimiz bir takım hizmetler var" diye konuştu.

Irmak: "Yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor"

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı İrfan Irmak ise Mersin'de eğitimle ilgili çok güzel örnekler olduğunu belirterek, "Mersin'de eğitimin her alanında çok güzel örnekler var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Köy Enstitüleri vardı. Sonrasında Fen ve Anadolu Liseleri oldu. Bizim de yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.