Yıldırım: "İnovatif ürünlere ihtiyacımız var"

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, "İhracat rakamlarımızdaki rekorların kalıcı olmasını istiyorsak yenilikçi ürün üretimimizi arttırmamız gerekiyor" dedi.

Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Yıldırım, "Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu rakam en yüksek ağustos ayı ihracat rakamı. Bu rekorlar ihracat yapan sanayiciler başta olmak üzere tüm ülkeyi sevindiriyor. Dünyanın içerisinde bulunduğu konjonktür gereği pandemi sonrasında hızlı bir artış gösteren ihracat rakamları, hemen hemen her ay Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Bunun devamı açısından yenilikçi ürün ihracatına ihtiyacımız var. Mevcut yatırımlarına inovatif ürünleri ekleyebilen yatırımcılar, dünya pazarında kalıcı olacaktır ve ihracat rakamları artarak devam edecektir. Bunun için de tüm yatırımcıların Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yılbor Plastik Boru olarak fabrika içerisinde bulunan Ar-Ge Merkezine büyük önem verdiklerini kaydeden Yıldırım, "Burada yapılan çalışmalar ile ürün kalitemizin artmasının yanında, yenilikçi ürünleri nasıl üretebileceğimizi araştırıyoruz" diye konuştu.