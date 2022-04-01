Yıldırım: “Mersin'de GES'ler artırılmalı”

Güneş enerji sistemlerine (GES) ilişkin açıklama yapan Yıldırım, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının OSB katılımcıları tarafından kullanılmasını teşvik etmek amacıyla güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesislerinin, sanayi parselinin en fazla yüzde 25'ine yapılabileceğine ilişkin sınırlama kaldırıldı. Bu, Mersin adına önemli bir gelişme. Enerjide dışa bağımlı bir ülke olmamız bu kararın alınmasında büyük etken olmuştur. Özellikle Mersin gibi yılın 12 ayı güneş alan kentlerde güneş enerjisi sistemleri daha fazla kullanılmalı. Sistemler, ilk kurulduğu yıllarda maliyet olarak oldukça yüksekti; fakat günümüze bakıldığında devletimizin sağladığı imkanlar ile ekonomik olarak geri dönüşüm süreleri çok kısaldı. Bakanlığımızın aldığı bu karar iyi değerlendirilmeli, sanayicilerimize güneş enerjisi sistemlerinin faydaları iyi anlatılarak, bu sistemlerin özellikle atıl durumdaki işletme çatılarına kurulması teşvik edilmeli” dedi.