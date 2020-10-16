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Yıldırım: "Sanayi ekonomiyi sırtlamaya devam edecek"

Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, sanayi üretim endeksinin ağustos ayında yüzde 3.

4, yıllık bazda ise yüzde 10.4 yükseldiğini hatırlatarak, "Sanayi sektörü ekonomiyi sırtlamaya devam edecek" dedi.


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendiren Yıldırım, "Sanayi üretim endeksi ağustos ayında aylık bazda yüzde 3.4, yıllık bazda yüzde 10.4 yükseldi. Yapılan açıklamaya göre ağustos ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2019'un aynı ayına göre yüzde 10.4 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 16 artış görüldü. Bu rakamlar sanayicilerimizin her şart ve koşulda üretim yaptıklarının açık göstergesidir. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde bile üretimden vazgeçmeyen Türk sanayicisi, üretim gücünü sahaya yansıtarak ekonomik tablolarda yükselişini sürdürürken, ülke ekonomisine ciddi katkılar sunmaya da devam ediyor. Sanayi sektörü ülke ekonomisinin bel kemiğidir ve önümüzdeki süreçte de ekonomiyi sırtlamaya devam edecektir. Üretim gücümüzle, ihracat ve istihdam gücümüzü birleştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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