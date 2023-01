Yıldırım: "Sosyal belediyeciliğe örnek teşkil eden bir belediyeyiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Büyükşehir Belediyesinin, 2022 yılında hayata geçirdiği projelerle, her kesimden vatandaşa ulaştığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmetleri önemseyen, sosyal belediyeciliğe örnek teşkil eden bir belediye. Biz bu bağlamda 2022 yılında daha fazla çalışarak, vatandaşlarımızın zorluklar yaşadığı bu dönemde onlara daha fazla destek olduk" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde yürütülen hizmetler ile 7'den 70'e her kesimden vatandaşa ulaşılıyor. Söz konusu hizmetlerle alakalı açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, gerçekleştirdikleri hizmetler ile vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdıklarını kaydetti.

"Vatandaşımıza daha fazla destek oluyoruz"

Sosyal hizmetlerin, ülkenin ihtiyacının olduğu her noktada olması gereken bir daire olduğunu belirten Yıldırım "Mersin Büyükşehir Belediyesi de sosyal hizmetleri önemseyen, sosyal belediyeciliğe örnek teşkil eden bir belediye. Biz bu bağlamda 2022 yılında daha fazla çalışarak, vatandaşlarımızın zorluklar yaşadığı bu dönemde onlara daha fazla destek olduk. Yaptığımız hizmetlerin ve projelerin sayısını artırarak, vatandaşlarımıza destek olmaya devam ettik. Sosyal Hizmetler Dairesi olarak, her yaş grubuna hitap eden proje ve çalışmalarla, halkımızla bir aradaydık. Projelerimizin belli başlıları Halk Kart, Aşhane, Mahalle Mutfakları, Emekli Evi, Ramazan'da yapmış olduğumuz gıda kolisi destekleri, kurs merkezlerimiz, MERCEK Meslek Edindirme Merkezleri gibi ve şu anda da sayısını artırmaya çalıştığımız ve içerisinde Taziye Evi'nden Çocuk Gelişim Merkezi'ne, Okuma Salonlarından LGS ve YKS Hazırlık Merkezlerine kadar birçok birimi barındıran yaşam kompleksleri yaparak, mevcut yapmış olduğumuz hizmetleri daha kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her alanda vatandaşımızın yanındayız"

Engin Yıldırım, LGS'ye hazırlık Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde, sabah derslerinden sonra okula giden öğrencilere sıcak yemek hizmeti sunduklarını da belirterek, ilkokul öğrencileri için çanta dağıtımı yapılan İlk Çantam projesinden de bahsetti. Öğrencileri her alanda destekleyen hizmetler sunduklarını ifade eden Yıldırım, üniversite öğrencileri için öğrenim yardımı, hizmete koyulan yurtlar, Çamaşır Kafe, üniversite önlerine kurulan Mahalle Mutfakları hizmetlerini de anlattı. Yıldırım, "Biz bu hizmetleri yaparken bu hizmetleri en kaliteli ve doygun bir şekilde yapmak istiyoruz. Sosyal Hizmetler Dairesi olarak anne karnından, yaş almış olduğu çağlara kadar her döneminde vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın eğitimden gıdaya, psikolojik destekten meslek edindirmeye kadar her döneminde, her konuda yanındayız" diye konuştu.

Belediyenin verdiği bazı hizmetlerden de bahseden Yıldırım şunları söyledi: "Büyükşehir her gün bin 483 haneye 3 bin 158 kişilik yemek ulaştırıyor. ‘Halk Kart' ile vatandaşın mutfağına katkı sunan Büyükşehir, 2022 yılında her ay yaklaşık 12 bin kişiye 150 ve 270 liralık bakiyelerle destekte bulundu. 2023 yılı için bu meblağ 300 ve 500 lira olarak artırıldı. Mahalle Mutfakları Mersin merkez, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde toplam 37 farklı noktada hizmet veriyor. Ayrıca 1 adet gezici Mobil Tır, diğer ilçelere belirli aralıklarla hizmet ulaştırıyor. ‘1 Ekmek 1 Çorba' projesi çerçevesinde 13 ilçede, haftanın 6 günü belirlenen 61 farklı noktada vatandaşlara çorba ikram ediliyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 4834 öğrenci üniversite sınavlarına, 1702 öğrenci ise liseye giriş sınavlarına hazırlanıyor. Üniversiteyi kazanan Mersinli öğrencilerin okul ihtiyaçlarına katkı sağlayan ‘Öğrenim Yardımı' projesinden, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 9 bin 93 öğrenci yararlanırken, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ise toplam 12 bin 23 öğrenci faydalanıyor. Öğrencilere psikolojik danışmanlık ve mesleki rehberlik hizmeti veren ‘MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nden, 2022 yılında bin 30 öğrenci faydalandı. ‘Mesleki Eğitim Ve Meslek Edindirme Merkezi (MERCEK)' projesi çerçevesinde verilen eğitimler ile de vatandaşların meslek öğrenebilmeleri sağlanırken, birçok sektörün de kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması ve kursiyerlerin kişisel gelişim ve becerilerine katkıda bulunmaları amaçlanıyor. Yenişehir, Halkkent ve Tırmıl Sanayi Sitesi içerisinde bulunan merkezlerden, toplam bin 3 kursiyer faydalandı."

"Sosyal yardımlar hız kesmeden devam ediyor"

Öte yandan 2020 yılında hayata geçirilen 'El Bebek Gül Bebek' projesiyle, 2022 yılında toplam 14 bin 969 paket dağıtıldığını da ifade eden Yıldırım, "Yeni doğum yapmış annelerin yüzünü güldüren paketlerin içerisinde bebek bezi, bebek maması, şampuan, ıslak mendil, pişik kremi ve sabun yer alıyor. Ekonomik koşulların ekmek fiyatlarına da yansıdığı zorlu dönemde Büyükşehir, dezavantajlı bölgelerde ‘Un Dağıtımı' yaptı. 2022 yılında 10 kiloluk paketlerde 35 bin haneye 350 bin kilogram un teslim edildi. Çölyak hastalarını da unutmayan Büyükşehir, çölyak hastası olduğunu bildiren her bireye, her ay 3 kilogram un ve 84 adet roll ekmek yardımında bulunuyor. 13 ilçenin tamamında ihtiyaç sahibi yurttaşlara 2022 yılında toplam 51 bin adet ‘Ekmek Dağıtımı' yapıldı. Yine 13 ilçenin tamamında dezavantajlı mahallelerde yaşan ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 70 bin kilogram patates ve soğan, ayrıca 10 bin kilogram limon dağıtımı gerçekleştirildi. Yaş almış yurttaşların ikinci evi olarak gördüğü ve çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirdikleri ‘Emekli Evi'nden merkezde 1928 vatandaş, Tarsus Emekli Evi'nden 753, Halkkent Emekli Evi'nden ise 65 emekli vatandaş faydalanıyor" dedi.