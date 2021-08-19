Yıldırım: “Yılın ikinci yarısına da iyi başladık”

Hasan Yıldırım, ihracat verilerine ilişkin açıklama yaptı. Yılbor Plastik Boru olarak 25 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yıldırım, “2020 yılı mart ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen üretimimize ara vermeyerek ihracat rakamlarımızı üst seviyelere taşıdık. Tüm dünyada pandemi ile birlikte üretimin yavaşlamasını fırsata çevirerek, kurulduğumuz 2008 yılından bugüne kadar en iyi ihracat rakamlarımızı yakaladık. Bu yılın ilk yarısında üretim ve ihracat rakamlarımızı yukarı çekmeyi başardık. Önümüzdeki süreçte de ihracata yönelik çalışmalarımıza devam ederek yıl sonuna kadar rekor seviyede bir ihracat gerçekleştirmek ve ülke ekonomimize katkıda bulunmayı sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

“Türkiye üretmek zorunda”

Ülke ekonomisinin ayakta kalmasını sağlamak adına üretimden vazgeçemeyeceklerini vurgulayan Yıldırım, “Pandemi halen devam ediyor. Bundan dolayı fabrikamızda üst düzey önlemlerimizi de sürdürüyoruz. Ülke olarak Covid-19 virüsüne karşı gevşeme yaşamadan, üretimden vazgeçmememiz gerekiyor. Türkiye'nin üretimden, ihracattan başka şansı yok. Ülke ekonomisi açısından üretimin ne denli önem taşıdığının bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.