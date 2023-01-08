Yıldız Pehlivan, hastanede tedavisi süren çocukları sevindirdi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan, Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sürdürülen 'Minik Kalpler Büyük Umutlara' projesi çerçevesinde Mersin Şehir Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünü ziyaret etti.

Yıldız Pehlivan, Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin, pandemi sürecinin ardından öğrencilerle buluşmak amacıyla, sosyo-kültürel imkansızlık yaşayan çocukların hem eğlenebilmeleri hem de öğrenebilmelerinin amaçlandığı proje ile Çocuk Onkoloji Bölümünde bulunan çocuklara, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan boyama kitaplarını ve kalemleri hediye etti.

Pehlivan'a projeye verdikleri desteklerden dolayı, Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Esma Dumanlı Kadızade tarafından teşekkür plaketi verildi.

Ziyarette Yıldız Pehlivan'a, Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Esma Dumanlı Kadızade, Başhekim Doç.Dr. Bahar Aydınlı, Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Gök, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Koordinatörü Öğr. Gör. Yazbahar Çetin Doğan eşlik etti.