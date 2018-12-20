Yıldızbakan, sportif yetenek çalışmalarını inceledi

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" çalışmalarını yerinde inceledi.

Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak gösterilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi', Mersin'in tüm ilçelerinde ilkokul 3. sınıfta okuyan öğrencilere uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde yapılmaya devam ediyor.

Tarsus ve Servet Tazegül Spor Salonlarında devam eden Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi çalışmalarını, yerinde inceleyen Yıldızbakan, görev yapan antrenör ve beden eğitimi öğretmelerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yıldızbakan, boy, kilo, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, esneklik, sıçrama yüksekliği, sürat koşusu, geriye top fırlatma ve çabukluk koşusu gibi performans testlerine katılan öğrencilerle tek tek ilgilendi. 18 Ocak 2019 tarihine kadar sürecek olan proje kapsamında Mersin'de 13 ilçede 480 okuldan 13 bin öğrenci yetenek taramasından geçecek.