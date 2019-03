Yıldızgörer: "Devletimiz Suriyeliler için dünyanın yapamadığını yapmıştır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Ortadoğu'da Afrika'da Asya'da Balkanlar'da ve Kafkaslar'da bulunan ülkeleri yurtdışı olarak değil, Türkiye coğrafyasının bir parçası olarak gördüklerini belirterek, "Devletimiz Suriyeliler için dünyanın yapamadığını yapmıştır" dedi.

Göç İdaresi tarafından bir otelde düzenlenen ‘uyum buluşmaları' paneline Mersin Valisi Ali İhsan Su, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Nalan Yetim, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer ve Suriyeli vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin dünyanın yapamadığını yaparak Suriyelilere tek başına destek verdiğini belirten Yıldızgörer, "Devletimiz, bölgede çıkan iç savaşların ilk gününden itibaren mazlumların hakkını savunmaktan bir an bile geri durmamış, bedeli her ne olursa olsun yardım elini uzatmıştır. 1991 yılında Irak'ta gerçekleşen Körfez Savaşı'nda, ölümden kaçarak gelen kardeşlerimizde olduğu gibi, bugünde Suriyeli kardeşlerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Suriye'deki zulmün başladığı günden bugüne kadar ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz için, devletimiz hepimizin malumu olduğu üzere 40 milyar dolar civarında yardımda bulunmuş, tek başına tüm dünyanın yapamadığını yapmıştır. Bu süreçte devletimizin yükünü alan Göç İdaresine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Özellikle Göç İdaresinin yaptığı çalışmalar ile Suriyeli kardeşlerimizin entegrasyonu sağlanmış ve her türlü eksiklikleri giderilmiştir. Bugün burada 14'üncüsü düzenlenen uyum buluşmaları ile beraber ülkemizin her köşesinde bulunan Suriyeli kardeşlerimizin dertlerine derman aranmaya devam edilmektedir ve sorunları çözülmektedir" dedi.

Ortadoğu'da Afrika'da Asya'da Balkanlar'da ve Kafkaslar'da bulunan ülkeleri yurtdışı olarak değil, Türkiye coğrafyasının bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan Yıldızgörer, "Aksine gönül coğrafyamızda kendi sınırlarımız içinde yaşayan kardeşlerimiz olarak tanımlıyoruz. 'Müminler ancak kardeştirler' hadisi ile şerefyab olmuş bu necip millet, gönül coğrafyası içerisinde bulunan tüm insanlığa hizmet etme şansını yakalamış, yine gönül coğrafyasında zor durumda kalan kardeşlerine kapılarını açmak için, onlara yardım elini uzatmak için tereddüt etmemiştir. Asrı Saadet'te yaşanan muhacir, ensar ilişkisini topraklarında yaşayan, bu duyguyu içselleştiren, zalime karşı mazlumun yanında duran bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin'in yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldiğini ifade eden Yıldızgörer, "Mersin için, ülkemiz için dernek olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle Mersin coğrafi konumu itibariyle yatırımcıların gözdesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yabancı yatırımcılara bölgemizi çok iyi anlatmak, biz iş adamlarının ve Mersin bürokrasisinin en önemli görevlerindendir. Yeni yapılan havaalanını, organize sanayi bölgelerimizi, limanımızı, otoyollarımızı çok iyi tanıtmamız ve Mersin'i cazibe merkezi haline getirmemiz gerekmektedir. İşte böyle gelişen ve coğrafi avantajlara sahip bir Mersin'de yatırım yapmak, iş adamları için büyük bir şanstır. Dernek olarak bizler de yatırım yapmak isteyen iş adamlarımıza yardımcı olma noktasında enerji sarf ediyoruz. Enerjiden tarıma, birçok sektörde yatırımcılar için tavsiyelerde bulunuyoruz. Üyelerimizin kendilerini geliştirmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz ve bundan sonra da daha çok çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.