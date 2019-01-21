Yıldızgörer, güven tazeledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi'nin 19. Olağan Genel Kurulunda, Serdar Yıldızgörer güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurul sonrası açıklama yapan Yıldızgörer, yeni yönetimi ile Mersin'de büyük işler başaracaklarını belirterek, "Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir çözümün bizimde kurtuluşumuz olmayacağı şuuruyla, 1990 yılında bir avuç imanlı ve inançlı tacirlerin gayretleri sonucu kurulan MÜSİAD, bugün geldiği noktada 11 bini aşkın üyesiyle, 60 bin işletmeyi temsil ederek, 1 milyon 600 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Paranın gücünü ülkenin üretim gücü belirler. Türkiye durmadan yoluna devam ederken, bizler daha çok üretim, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam diyoruz. Dünyada en fazla itibar gören ve en çok sözü geçen ülkelerin üreterek zenginleşmiş ülkeler olduğuna hepimiz şahit olmaktayız" dedi.

Dernek olarak her fırsatta üretime, eğitime ve insan gücüne daha fazla yatırım yapılması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Yıldızgörer, "Bugün bilgiyi üretmek dünyada en kıymetli konulardan birisidir. Bilgiyi üreten ülkelerin, teknolojiyi üreten ülkelerden daha etkin olduğuna hepimiz şahit olmaktayız. İnovatif, yani uygulamalı buluşlar ve fikirler tasarlayan, bu fikirleri hayata geçirme cesaretine sahip, vizyonu ufku geniş nesiller yetiştirmeliyiz. Yıllar öncesi yaşadığımız Mersin ile şu anki Mersin arasında farklılıklar var. Türkiye artık eski Türkiye değil, Mersin'de artık eski Mersin değil. Büyük limanıyla, iç piyasa ticaretiyle, ihracatıyla bugün ülkemizin önemli tarım ve sanayi kentlerinden bir tanesiyiz. Bugün Mersin'de eğitimden ulaşıma, tarımdan ticarete, enerjiden sanayiye, sağlıktan sulamaya kadar, kısacası birçok alanda değişim ve dönüşüme hep beraber şahit olmaktayız. Mersinliler olarak bizlerde yorulmadan, umutsuzluğa kapılmadan çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Bugüne kadar tecrübe ve birikimleriyle her zaman bize destek veren şube başkanlarımıza, fedakarca gayret içerisinde çalışan yönetim kurulu üyelerimize, omuz omuza çalıştığım tüm arkadaşlarıma, genç MÜSİAD 'lı kardeşlerime ve gece gündüz mesai kavramına takılmaksızın çalışan şube personelimize kalbi teşekkürlerimi ve derin şükranlarımı sunuyorum' diye konuştu.

Genel kurul sonrası MÜSİAD Mersin Şubesi'nin yeni yönetim listesi şu isimlerden oluştu; "Serdar Yıldızgörer, Ali İhsan Gök, Faysal Ucuz, İsmail Dervişoğlu, Mehmet Sait Kayhan, Metin Tümen, Murat Yılmaz, Orhan Gündoğan, Yılmaz Akyüz, Zeki Ceylan."