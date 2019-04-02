Yıldızgörer: “Hedefimiz, ekonomik istikrar olmalıdır”

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Yıldızgörer, yazılı bir açıklama yaparak, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Yerel seçimlerde halkın, demokrasiye duyduğu inancı ve sadakati büyük bir olgunlukla sergilediğini belirten Yıldızgörer, seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlar getirmesini diledi. Kazanan tüm belediye başkanlarını kutlayan Yıldızgörer, “Tüm belediye başkanlarına belediyeciliğin, halkın hizmetlere erişimi bakımından hayati öneminin idraki ile başarılı bir görev süresi temenni ederiz. Demokratik iradenin yüzde 83'lere varan bir katılım oranıyla gerçekleştiği bu seçimde de halkımız, demokrasiye duyduğu inancı ve sadakati büyük bir olgunlukla sergilemiştir” ifadelerini kullandı.

“31 Mart yerel seçimleri sonunda hedefimiz, ekonomik istikrar ve kalkınmaya yönelik olmalıdır” diyen Yıldızgörer, 4,5 yıllık seçimsiz bir yönetim sürecinde kamusal dönüşümlerin tamamlanması, “Yeni Ekonomik Plan” sonrası ortaya konacak ekonomik reformların netleşmesi, üretim-yatırım-ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye'nin yeniden büyüme trendini yakalamasının ortak gaye olması gerektiğini vurguladı. Yıldızgörer, şöyle devam etti: “Ayrıca uluslararası rekabet alanında ülkemizi güvenilir bir yatırım ortamı ve ticaret partneri haline getirecek kalıcı, uzun vadeli ve çok yönlü yapısal değişimlerin bir an evvel hayata geçirilmesi adına, iş ve sermaye dünyasının en yaygın örgütü olarak elimizden gelen her desteği sağlamaya hazır olduğumuzu belirtiriz. ‘Meselemiz Türkiye olsun' diye çıktığımız yolda meselesi Türkiye olan herkesin ortak çağrısının hevesle ve coşkuyla bu ülkeye hizmet etmek olması gerektiğinin altını bir kez daha çizeriz.”

Seçim sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Yıldızgörer, “Değişen uluslararası ekonomi-politik konjonktür içinde yeniden yazılan kuralların kabullenen ve uygulayan tarafı değil; oyun kuran ve kuralları bizzat belirleyen tarafı olacak Türkiye için vakit, geçmiş tecrübelerden olumlu dersler çıkarmak, bilginin ışığında ciddiyetle çalışmak ve üretmek vaktidir. Cumhur ittifakına güvenini esirgemeyen halkımızla birlikte MÜSİAD olarak Cumhurbaşkanımızın ve çizdiği istikametin tam destekçisi olduğumuzu bir kez daha beyan ederiz. Yeni dönemin, Türkiye için şahlanma vakti olmasını dileriz” dedi.