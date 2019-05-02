Yıldızgörer: “İhracatın artması doğru yolda olduğumuzun göstergesi”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, TÜİK'in mart ayı verilerine göre Mersin'de ihracatın yüzde 4,6 oranında artmasının iş dünyasının doğru yolda olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Mersin'de mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 oranında artarak 143 bin 726 dolara yükseldi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, “İş dünyası olarak tek gündemimiz olan ekonomi konusunda elimizden gelen tüm gayreti göstererek yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seçim gündemi ile geçen mart ayında Mersin'den gerçekleştirilen ihracat oranının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 oranında yükseliş göstermesi, iş dünyası temsilcileri olarak bizleri memnun etmiştir” dedi.

“Üyelerimizi hız kesmeden yatırıma davet ediyoruz”

Tüm üyelerini Türkiye'ye güvenmeye, yeni yatırım ve istihdam alanları oluşturmaya davet eden Yıldızgörer, “Toplumumuzun refah seviyesini yükseltmek, dış ticaret açığını aşağıya çekmek için yeni yatırım alanlarına ve istihdam oranlarını yükselterek, ihracata yönelmeye ihtiyacımız var. Bu anlamda ihracat rakamlarının yükseliş göstermesi bizleri ziyadesiyle memnun etmekte. Buradan tüm üyelerimizi birlik ve beraberlik içerisinde yeni başarı hikayeleri oluşturmaya davet ediyorum. Gerektiği takdirde risk oranlarını azaltacak yeni birliktelikler, ortaklıklar gerçekleştirerek ülkemize olan güvenimizi sahaya yansıtarak, Milli İstihdam Seferberliğine destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.