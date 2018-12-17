Yıldızgörer: "İstihdam artışı umut verici"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi Başkanı Serdar Yıldızgörer, istihdam oranlarındaki artışın Türkiye açısından umut verici olduğunu belirterek, "Son yıllarda istihdam artışına yönelik yapılan teşvikler ve hamleler olumlu yönde sonuç veriyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı istihdam verilerini değerlendiren Yıldızgörer, istihdam artışını Türkiye için olumlu olduğunu söyledi. Yıldız görer, TÜİK verilerine göre, 2018 yılı Eylül döneminde istihdam edilenlerin sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 29 milyon 63 bin kişi olduğunu, istihdam oranının ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,8 olduğunu kaydetti.

"Yapılan teşvikler ve hamleler olumlu sonuç veriyor"

İstihdam oranlarındaki artışın Türkiye açısından umut verici olduğunu belirten Yıldızgörer, "İstihdam oranlarının geçen yıla oranla 266 bin kişi artış göstermesi Türkiye için umut vericidir. Son yıllarda istihdam artışına yönelik yapılan teşvikler ve hamleler olumlu yönde sonuç veriyor. Devletimizin genç girişimcilere sağladığı avantajlar ile özellikle hizmet ve sanayi sektöründeki istihdam oranları önümüzdeki yıllarda ivme kazanacaktır" ifadelerini kullandı.