Yıldızgörer: "Nükleer Meslek Lisesi Mersin'de olmalı"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, kurulacak olan Nükleer Meslek Lisesi'nin Mersin'de olması gerektiğini belirtti.

Akkuyu'da çalıştırılmak üzere teknik personel yetiştirmeyi amaçlayan Nükleer Meslek Lisesi'nin Mersin'de olması gerektiğini kaydeden Yıldızgörer, "Nükleer Meslek Lisesi'nin Mersin'de olması hem Mersin için hem de eğitim alan öğrenciler için avantaj olacaktır" dedi.

Öğrencilerin yerinde eğitim alması gerektiğini vurgulayan Yıldızgörer, "Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin Mersin'de olması nedeniyle, ara eleman yetiştirecek olan Nükleer Meslek Lisesi'nin de Mersin'de olması hem Mersin hem de öğrenciler için ciddi bir avantaj olacaktır. Öğrencilerin teknik bilgiler edinebilmesi için sürekli yerinde inceleme yaparak aldıkları eğitimi pekiştirmeleri gerekiyor. Bu eğitimin verilmesi için en uygun şehir Mersin'dir. Binlerce kişinin istihdam edileceği bu proje, Mersin için de ciddi bir ekonomik kalkınma istihdam hamlesi olacaktır" ifadelerini kullandı.