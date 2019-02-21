Yıldızgörer: "Yurt dışı fuarları firmalarımıza vizyon katıyor"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Gulfood Dubai Uluslararası Gıda, Yiyecek ve İçecek Fuarı'na katıldı.

Dünyanın dört bir yanından gıda sektöründe yer alan firmaların katıldığı Gulfood Dubai Uluslararası Gıda, Yiyecek ve İçecek Fuarı, Mersin iş dünyasının da katılımı ile bugün sona eriyor. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, MTSO üyeleri ve Mersin'den birçok iş adamının katıldığı fuara on binlerce kişi akın etti.

Mersin firmalarının dünya pazarına açılma yolunda yurt dışı fuarlarının önemli olduğunu belirten Yıldızgörer, "Mersin'de gıda sektöründe ihracat yapan birçok firmamız var. Bu firmalarımızın dünya pazarında daha güçlü yol izlemeleri için yurtdışı fuarları büyük önem taşıyor. Gulfood Dubai Uluslararası Gıda, Yiyecek ve İçecek Fuarı'da dünyanın dört bir yanından firma geliyor ve on binlerce kişinin akınına uğruyor. Buradan edindiğimiz tecrübeler ve bilgiler Mersinli firmalarımıza ayrı biz vizyon katacaktır. Ayrıca bu fuar deneyimlerini Mersin'e taşımak adına da kentimizden yapılan yoğun katılım çok önemli. Mersin'in de bu tür dünya çapındaki fuarlara ihtiyacı var. Bu tür fuarlar ihracat rakamlarımızı direk olarak etkileyecek organizasyonlar. Ayrıca fuara katılarak bizleri yalnız bırakmayan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol'a da fuara katılan Türk firmalarımız adına teşekkür ederim" dedi.