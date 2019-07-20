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Yılın Liman İşletmeciliği Markası ödülü MIP'nin oldu

MERSİN (İHA) – Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.

Ş. (MIP), Türkiye Marka ve Kariyer Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödüllerinde, ‘Yılın Liman İşletmeciliği Markası' ödülünü kazandı.


2007 yılında PSA International ve Akfen Holding ortaklığıyla kurulan ve 2017 yılında IFM Investors'ın hissedarları arasına katıldığı MIP, 112 hektarlık alanı, 21 rıhtımıyla büyüklüğüne göre aynı anda yaklaşık 30 gemiye yükleme-boşaltma hizmeti verebiliyor. Türkiye'deki en büyük konteyner limanı olma özelliğini taşıyan MIP, ödülünü 22 Temmuz 2019'da İstanbul'da gerçekleştirilecek ‘Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni'nde alacak.


2018'de tarihinin en başarılı dönemine imza atarak, konteyner işlem hacmiyle Türkiye'nin en büyük konteyner limanı konumuna erişen MIP, bugüne kadar farklı kategorilerde 17 ödül aldı. Ankara, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya gibi sanayileşmiş kentler ile Suriye, Irak ve İran gibi sınır komşusu olan ülkelere demiryolu ve karayoluyla bağlı olan Mersin Uluslararası Limanı, Orta Doğu ve Karadeniz ile olan aktarma ve hinterlant bağlantılarıyla Akdeniz bölgesindeki ana konteyner limanlarından birini oluşturuyor. MIP, Türkiye'nin ihracat ve ithalat hacminin önemli bir kısmını da karşılıyor.

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