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Yılmaz: "2019 yılı hedefimiz 1 milyon metreküp üretim"

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, her kademedeki personelle 2019 yılı hedefleri olan 1 milyon metreküp üretim yapmaya odaklandıklarını söyledi.


Yılmaz, beraberinde Müdür Yardımcısı Haşim Kabacık ve Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Aslanhan ile birlikte Tarsus ormanlarındaki üretim sahalarında incelemelerde bulundu. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olarak iş güvenliği tedbirlerini alarak, üretimde verimliliği ve sınıf emval üretimini artırarak, standartlara uygun, kaliteli üretim, piyasa talepleri ve ürün zayiatlarının en aza indirilmesi için var güçleri ile çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Her kademedeki personelimizle 2019 yılı hedefimiz olan 1 milyon metreküp üretim yapmaya odaklandık" dedi.

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