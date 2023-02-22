Yılmaz: "Acıları paylaşıyor, yaraları birlikte sarıyoruz"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, ülkece çok büyük bir afet yaşadıklarını, devletin ve milletin el ele vermesiyle bu zorlu günlerin de aşılacağını belirterek, "Hep birlikte, bir ve beraber olarak bu acıların üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi.

Yılmaz, ‘asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya ve Adıyaman'ın Mersin'de bulunan hemşehri dernekleriyle bir araya geldi. Ülkece çok büyük bir afet yaşadıklarını, devletin ve milletin el ele vermesiyle bu zorlu günleri de aşacaklarını belirten Yılmaz, depremzedelerin yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve devletin her daim yanlarında olduğunu söyledi.

Depremin ardından ülke olarak büyük bir dayanışma örneği gösterdiklerini kaydeden Yılmaz, “Bütün ülkemiz gibi Mersin'de tek yürek oldu. Hep birlikte, bir ve beraber olarak bu acıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağız. Acıları paylaşıyor, yaraları birlikte sarıyoruz. İyiliği çoğaltarak, dayanışmayı perçinleyerek, birbirimize daha çok kenetlenerek bu zorlu günleri de Allah'ın izniyle aşacağız. Depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" diye konuştu.