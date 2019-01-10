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Yılmaz: "Aday gösterilirsem hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim"

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, "Partim tarafından uygun görülüp yine aday gösterilirsem hizmetlerime kaldığım yerden devam ettireceğim” dedi.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, "Partim tarafından uygun görülüp yine aday gösterilirsem hizmetlerime kaldığım yerden devam ettireceğim” dedi.


Başkan Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla basın mensupları ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Gazetecilerin tarafsız haberler yaparak kamuoyunu aydınlatmak için gecesini gündüzüne katarak 24 saat haber peşinde koşarak, kamu ile vatandaş arasında köprü görevi yürüttüğünü belirten Başkan Yılmaz, "Vatandaşın istek ve arzularının kamuya, kamu hizmetlerini de vatandaşa yansıtılmasına bir aracı olup zor şartlarda görevlerini yerine getirmektesiniz. Görevini şartlar ne olursa olsun fedakarca yapan ve özveriyle görevini yerine getiren, ulusal ve yerel gazetede çalışan tüm basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarken, tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeden görevlerini yerine getirdikleri için teşekkür ediyor ve görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.


Belediye Başkanlığına yine MHP'den aday adayı olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Partim tarafından uygun görülüp yine aday gösterilirsem hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim” ifadesini kullandı.

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