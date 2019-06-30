Yılmaz: "Amatör sporun yanındayız"

Yılmaz, ilçede faaliyet gösteren Mohikan Spor Kulübü Başkanı ve Milli Antrenör Salih Erden ile kulüp yöneticileri ve sporcuları kabul etti.

Ziyaret sırasında muay thai, kick boks ve boks branşlarında eğitimlerin verildiği kulübün faaliyetleri hakkında bilgiler alan Yılmaz, dünya ve Avrupa şampiyonalarında kenti temsil eden sporculara başarılarının devamını diledi.

“Hedefimiz, geleceğin milli sporcularının Mersin'den çıkmasıdır” diyen Yılmaz, “Spor, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğu gibi onların sağlıklı gelişimine de katkı sağlamakta. Bu nedenle amatör spor kulüplerimizin faaliyetlerini sürdürmesine önem veriyoruz. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız” dedi.

Kulüp yöneticilerine ve sporculara nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Yılmaz, Toroslar'da sporun alt yapısını daha da geliştireceklerini söyledi.