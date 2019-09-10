Yılmaz: "Biz bir bütünün parçalarıyız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Dalakderesi Mahallesi'nde Muharrem Ayı İftar Programında vatandaşlar ile bir araya geldi.

MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Toroslar Kent Konseyi Başkanı Ümit Erşan, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı iftar programı duaların okunmasıyla başladı.

Birlik ve beraberlik atmosferi içinde açılan iftarın ardından konuşan Başkan Yılmaz, Kerbela olayına değinerek, “Kerbela olayı sadece İslam dünyasının değil tüm dünyanın yüreğini sızlatmıştır. Zalimin, zulmün ve mazlumun olduğu her yer Kerbeladır. Bunu engellemek de bizlerin elinde. Biz bir bütünün parçalarıyız. Farklılıklarımız bizlerin güzelliği, zenginliğidir” dedi.

Konuşmasında Mevlana'nın sözünü de aktaran Yılmaz, “Mevlana'nın dediği gibi, ‘Tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar, sende Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar?' Biz bugün Ali'nin yüreğiyle geldik. 'Aşkın tahtı gönüllerdir' derler biz de sizlerin gönüllerini almaya geldik” ifadelerini kullandı.

Dalakderesi mahalle sakinleri ve Mahalle Muhtarı Yakup Yetkin de Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.