Yılmaz: "Bu yıl da canlı ve diri olmayı bilelim”

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Mut İdmanyurdu Belediye Spor'a moral ziyaretinde bulundu.

Başkan Yılmaz, Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden Mut İdmanyurdu Belediye Spor'un antrenmanını izledi.

Futbolcularla da görüşen Yılmaz, kulübün sıkıntılar içinde olduğunu bildiğini ifade ederek, “Bu sahada biz 12-13 kişiyle maçlar izliyorduk. Şimdi ise 2 bin 3 bin seyirci toplamayı başardık. Onların moralini ve onların göz zevkini yüksek tutalım. Seçim dolayısıyla köylere geziler ve programlardan dolayı futbola ilgimiz veya futbola zaman ayırmamız çok imkansızlaştı. Bu demek değildir ki, Mut İdman Yurdu Belediye Spor'a sahip çıkmama veya Mut İdman Yurdu Belediye Spor'un yanında olmama anlamına gelmiyor. Sık görüşmemek veya sık buluşmamak yanınızda olmamak anlamına gelmiyor. Onun için biz seçime kadar kendi işimizi yapacağız. Sizler de hocanızla beraber kendi işinizi yapacaksınız. Ama bütün maçlarınızda her zaman olduğu gibi özellikle kendi sahamızdaki maçlarda yanınızdayız” diye konuştu.

Yılmaz, bundan sonraki maçlarda kaybedilen puanların toplanması konusunda futbolcuları uyararak, “Bu yılda bölgesel ligde canlı ve diri olmayı bilelim. Mut halkı geçen seneki Mut İdman Yurdu Belediye Spor'u özlüyor. Halkımız geçen seneki takımı bulamadığı içinde zaman zaman çarşıda söylemler değişiyor” dedi.

Mut İdman Yurdu Antrenörü Okan Kopan ise, son 6 aydır yaşanılan sıkıntılardan kariyer olarak etkilendiklerini belirterek, “Bu takım bütün takımları yenebilecek bir takım. İnşallah bu devamlılığı sağlarız” şeklinde konuştu.