Yılmaz: "Eğitim ve öğretim önceliğimizdir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Güçlü ve kalkınmış bir ülkenin yolu eğitimden geçer" dedi.

Yılmaz, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, öğrenci, öğretmen ve velilere verimli bir eğitim ve öğretim yılı geçirmelerini temenni ederek, başarı ve mutluluklar dileyen Yılmaz, “Daha mutlu ve güzel bir gelecek için çocuklarımızın her zaman yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

“Bizleri başarıya ulaştıracak en önemli araç eğitimdir” diyen Yılmaz, “Geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın ve gençlerimizin; milli ve manevi değerlerine bağlı, bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmelere açık şahsiyetler olarak yetişmesi en büyük arzumuzdur. Onları ne kadar iyi yetiştirebilirsek yarınlarımız da o kadar güvende olur. Çünkü güçlü ve kalkınmış bir ülkenin yolu eğitimden geçer. Toroslar Belediyesi olarak ilçemizde eğitim çıtasının daha da yükselmesi için eğitime imkanlarımız doğrultusunda destek vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, eğitim camiamızın emektarları öğretmenlerimize ve bütün hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.