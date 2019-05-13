Yılmaz: "Engelsiz Düşler Köyü kuracağız"

Yılmaz, Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şubesi ile birlikte organize ettikleri Engelliler Haftası etkinliğine katıldı. Toroslar Belediyesi Engelliler Akademisi'nde gerçekleştirilen programda, engellilerle birlikte akademi önünde bulunan hobi bahçesinde sebze dikimi gerçekleştiren Yılmaz, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Sportif Şenliklerde dereceye giren engelli sporculara madalyalarını taktı.

Program öncesinde konuşan Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şube Başkanı Gökhan Arsu, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan ve böylesine önemli bir günde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

“Engelsiz Düşler Köyü kuracağız”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise bir toplumun medeniyet seviyesinin dezavantajlı gruplara yaklaşımıyla ortaya çıktığını belirterek, “Bu açıdan engelli kardeşlerimize verilen her hizmet toplumumuzu daha da yükselten hizmettir. Bu sadece önemli günlerde program yapmakla değil, potansiyeli kapasite haline getirmek, hayata entegre etmek, sosyalleşmeyi, eğitimi, spor faaliyetlerini sağlamakla olur. Biz böyle düşünüp böyle bakıyoruz. İnşallah bu konudaki çalışmalarımız devam edecek” dedi.

2019-2024 projeleri arasında 'Engelsiz Düşler Köyü' adıyla bir projelerinin olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Seçimden önce 73 proje açıkladık. Bunlardan bir tanesi de 'Engelsiz Düşler Köyü' idi. Bu projemizi gerçekleştireceğiz. Toroslarımızda doğanın içinde, engelli vatandaşlarımız için oluşturacağımız merkezde, eğlence, eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleriyle onlar için günlük yaşamda engel olan tüm unsurları ortadan kaldıracağız ve geleceğe daha umutlu bakmalarını sağlayacağız.

Fiziksel ve zihinsel engel taşıyan vatandaşlarımıza uygun şekilde tasarlayacağımız Engelsiz Düşler Köyü'nde, aynı zamanda sanatsal faaliyetler ve atölye çalışmaları da düzenleyeceğiz. Birlikte engelleri aşacağımız bu proje ile daha iyi yarınlar kuracağız ve bunu da hep beraber açacağız” ifadelerini kullandı.

Buradaki programın ardından, engellilerle birlikte Toroslar Belediyesi Cumhuriyet Alanında kurulan lunaparka giden Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, çarpışan oto, gondol ve çeşitli oyun gruplarına binerek engellilerle doyasıya eğlendi.