Yılmaz: "Geleceği gençlerimiz inşa edecek"

Toroslar Ülkü Akademi'de eğitim gören gençler, sertifikalarını Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın elinden aldı.

Kültürden sanata, bilimden sosyal farkındalık oluşturmaya kadar birçok konuda eğitim veren Toroslar Ülkü Akademi, ilk mezunlarını verdi.

Törende konuşan Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, bir yıl boyunca yapılan çalışmaların ve emeğin çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Bilgi sahibi olmanın en önemli yolunun çağın bilgisiyle donanmak olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Artık tüm dünyadan sorumluyuz. Dünyayı anlamak, bilmek, kendimizi yetiştirmek ve topluma, dünyaya bu şekilde hizmet etmemiz gerekmekte. Bu programı da son derece değerli buluyorum. Gelecekten umutluyum çünkü geleceği gençlerimiz inşa edecek” dedi.

Yılmaz, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, “Okumayan, araştırmayan, sorgulamayan, kendini geliştirmeyen kimseler bu cephenin gerisinde su bile taşımayacak” şeklinde ortaya koyduğu vizyonun gençlere örnek teşkil ettiğini ve yol gösterici olduğunu da söyledi.

Programda emeği geçen herkese teşekkür eden Yılmaz, “Bu programların devamını diliyorum ve böyle programlara her zaman destek vermeye hazırım” diye konuştu.