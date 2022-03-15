Yılmaz Güney Gençlik Merkezinin etrafı yenileniyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tamamlandığında içinde yarı olimpik yüzme havuzu, vatandaşların düğün, nişan ve sünnet merasimlerini yapabilecekleri salonu, gençlerin ders çalışabilecekleri ve ücretsiz internete ulaşabilecekleri mekanları, ayrıca günde 2 bin kişiye hizmet verecek aşevi gibi birçok donatıya sahip olacak ‘Yılmaz Güney Gençlik Merkezi'nin yenileme çalışmaları devam ediyor. Geçmişte atıl bırakılan, ancak yeni dönemde hayat bulan Yılmaz Güney Gençlik Merkezi, yakın bir zaman içinde hem bir spor merkezi, hem de bir eğitim tesisine dönüşecek.

Gençlik merkezinin etrafındaki tüm sokaklar yenileniyor

Yılmaz Güney Gençlik Merkezinde yenileme çalışmaları sürerken, belediyenin fen işlerine bağlı ekipler de merkezin etrafındaki tüm sokaklarda yenileme ve düzenleme çalışması başlattı. İlk olarak zarar gören sokaklarda iş makineleri ile düzenleme yapan ekipler, ardından da finişer gibi ağır iş makineleri yardımıyla asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar bittiğinde Yılmaz Güney Gençlik Merkezi etrafında bulunan sokaklar baştan sona yenilenmiş olacak.

Gençler, merkezin hizmete açılmasını sabırsızlıkla bekliyor

Yılmaz Güney Gençlik Merkezi ile birlikte civarındaki sokaklarda gerçekleşen asfalt kaplama çalışmalarını memnuniyetle takip eden vatandaşlar, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve fen işleri ekiplerine teşekkür etti. Özellikle de gençler ve çocuklar, Yılmaz Güney Gençlik Merkezi inşasının bir an önce tamamlanıp hizmete açılmasını büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.