Yılmaz: "Halkımızın sağlığı ve huzuru birinci önceliğimiz"

Toroslar Belediyesi Fen İşleri ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri son olarak, Okan Merzeci ve Yusuf Kılıç mahallelerindeki metruk binaların yıkımlarını gerçekleştirdi, Mevlana Mahallesi'nde de yola isabet eden ve kamulaştırılan bina yıkıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, madde ve alkol bağımlılarının meskeni haline gelmiş bu tür binaları yıkarak, ilçede bu binaların tehdit oluşturulmasının önünü geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, bina sahiplerinin veya mahalle sakinlerinin dilekçelerine istinaden yasal mevzuat çerçevesinde yıkmaya devam edeceklerinin bilgisini veren Yılmaz, “İlçe sınırlarımız içerisindeki terk edilmiş, madde bağımlılarının meskeni haline gelmiş ayrıca yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları yıkıyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile çarpık yapılaşmanın önünü geçilerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.Vatandaşlarımızdan isteğimiz mahallelerinde bu tür metruk binalar var ise bizlere iletmeleridir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin yanında Toroslarımızın değişimi ve gelişimi için bu tür metruk binaları yıkmaya devam edeceğiz” dedi.