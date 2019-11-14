Yılmaz: "Mersin, havalimanı ile vites büyütecek"

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği Başkanı da olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 yılı cumhurbaşkanlığı programında, Mersin'in yıllardır beklediği yatırımların yer almasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

2020 yılı cumhurbaşkanlığı programında makroekonomik ve sektörel politikalar ile bunların hayata geçirilmesine yönelik uygulamaların belirlendiğini ifade eden Yılmaz, program tedbirlerinde Çukurova Havalimanı, Yenice Lojistik Merkezi ve liman bağlantı yolu ile demiryolu hattı çalışmalarının yer aldığını kaydetti.

"Mersin, havalimanı ile vites büyütecek"

11. Kalkınma Planında da yer alan Çukurova Havalimanı'nın tamamlanarak, ana demiryolu şebekesiyle bağlantısının sağlanacağının açıklandığını kaydeden Yılmaz, cumhurbaşkanlığının 2020 yılı programında 'Ortadoğu ve Afrika coğrafyasına da hitap edecek Çukurova Havalimanı tamamlanacaktır' ifadesinin yer aldığını hatırlattı. Buna göre Çukurova Havalimanının devam eden altyapı işlerinde yüzde 65 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşılacağını, üst yapı tesislerinin ise Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında ihalesinin yapılacağını söyleyen Yılmaz, yaklaşık 8 milyon metrekarelik alana inşa edilen havalimanının Mersin'in vites büyütmesine hayati katkı sunacağını vurguladı. Mersin'in, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük dış ticaret kenti olmasına karşın, etkin sektörleri, sanayi, lojistik, tarım-gıda ve turizm alanında hak ettiği ivmeyi yakalayamadığını aktaran Başkan Yılmaz, havalimanının hayata geçmesiyle diğer yatırımlara da kaldıraç etkisi sağlanacağının altını çizdi.

Başkan Yılmaz, ayrıca Adana-Mersin 3. ve 4. demiryolu hat yapımı ile Çukurova Havalimanı bağlantısı projesinde yapım çalışmalarına başlanacağının duyurulduğunu aktardı. Böylelikle Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep demiryolu hattının tamamlanarak imalat sanayi sektörlerinin Adana, Mersin ve İskenderun limanlarına erişiminin kolaylaşacağını ifade eden Yılmaz, öncelikli sektörleri odağa alacak şekilde mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartlarının yükseltilmesi için de Mersin (Yenice) Lojistik Merkezinin işletmeye açılacağını kaydetti.

Mersin'in yıllardır beklediği yatırımların 2020'de hayata geçirilecek olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Yılmaz, kentin kalkınması adına el birliğiyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.