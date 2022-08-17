Yılmaz: "Mersin İdmanyurdu, kentimizin ortak değeridir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin İdmanyurdu'nun kuruluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda gerçekleşen kutlama etkinliğinde taraftarın coşkulu tezahüratıyla karşılanan Yılmaz, yeni sezonda Yeni Mersin İdman Yurdu adıyla devam edecek olan takımın heyecanına ortak oldu.

Kutlama etkinliğinde konuşan Yeni Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Metin Saltık, “Şimdi yükselme zamanı” diyen Kulüp Başkanı Saltık, Mersin İdmanyurdu'nun 97. yıl dönümünü kutlayarak, “Yönetimimiz ile birlikte söz verdiğimiz Mersin İdmanyurdu adını yeniden yerine getirmiş olmaktan dolayı Mersin şehri adına çok mutluyuz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Oluşturacağımız sinerji ile daha fazla çalışarak, daha fazla fedakarlık yaparak hak ettiğimiz yere hep birlikte kavuşacağız. Mersin İdmanyurdu hepimizin ortak sevdasıdır. Kol kola, el ele şampiyonluk için söz veriyoruz” dedi.

"Yeter ki bir olalın, beraber olalım"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Mersin İdmanyurdu'nun 97. yılını coşkuyla kutlamanın büyük heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Mersin İdmanyurdumuz, 100. yılında inşallah Süper Lig'de olacak” diye konuştu.

“Takımımızı, hep birlikte el ele vererek yükselteceğiz” diyen Başkan Yılmaz, Mersin İdmanyurdu'nun tarihi bir değer olduğuna da dikkat çekerek, “Çok şükür ki Mersin'in böyle büyük bir değeri ve Mersin İdmanyurdu markası var. Değişik siyasi görüşlere sahip olabiliriz. Farklı mezhep ve dinden olabiliriz, ancak Mersin İdmanyurdu, Mersin'de doğan ve doyan herkesin takımıdır. Anka kuşu gibi küllerinden doğmaya çalışan Mersin İdmanyurdu'na güç veren, emek sarf eden Başkanımız Metin Saltık'ı ve değerli yönetimini tebrik ediyorum. Hem Toroslar Belediye Başkanı olarak hem de bir Mersinli olarak kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin İdmanyurdu'nun, 1925 yılında Üsteğmen Hasan Tahsin ve bir kısım bürokrat ve esnaf tarafından kurulduğunu ve bugüne kadar geldiğini kaydeden Yılmaz, "15 yıl birinci ligde mücadele etti ve Mersin'e güzel günler gösterdi. Allah'ın izniyle biz bir ve beraber oldukça daha güzel günler göreceğiz. 1925 yılından bugüne kadar Mersin İdmanyurdu'na can veren, emek veren, alın teri akıtan, aramızdan ayrılan tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Onlar Mersinimiz için çalıştılar. Yaşamını Mersin İdmanyurdu'na adamış olan sevgili büyüğümüz Hacı Bayram Birinci'ye ve hayatta olan tüm büyüklerimize de teşekkür ediyorum. Biz de Metin Başkanımızın başlattığı ateşe inandık, heyecanlandık. Takımımızla birlikte serüvene girdik. Geçen sezon Ankara'da talihsiz bir maç yaşadık. Üzüldük ama yeni bir sezon başlıyor. Kulüp Başkanımız 7 tane transfer yaptı ve iki tane daha yapacak inşallah” şeklinde konuştu.

İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'ne konaklama ve antrenman yapabilecekleri Korukent Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezindeki tesisi tahsis ettiklerini hatırlatan Yılmaz, her hafta 100 genci İçel İdman Yurdu'nun evinde oynadığı maçlarda ağırladıklarını ve Toroslar'dan taraftarları servislerle maça götürdüklerini de söyledi.

Yılmaz, yeni sezonda da Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi'ni Mersin İdmanyurdu'na tahsis ettiklerini kaydederek, “Bu şehrin çocuğu olarak Mersin İdmanyurdumuza hep destek verdik ve destek vermeye devam edeceğiz. Yeter ki bir ve beraber olalım. İnşallah şampiyonluğu yine hep birlikte kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

"Mersin İdmanyurdu'nun nesilden nesile omuzlarda taşınması en büyük temennimiz"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da Mersin İdmanyurdu'nun 97. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Mersin İdmanyurdu'nun daha nice yıllar başarılara imza atmasını ve bu kulübün nesilden nesile omuzlarda en yukarılara taşınmasını temenni ediyorum” diye konuştu.