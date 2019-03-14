Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi

Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz, Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının reddedilmesini Mersin'de demokrasiye sürülen kara bir leke olarak tanımladı.

Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında Mezitli ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. 2019 yılında hala yoldan, sudan, arıtmadan bahsedildiğini söyleyen Yılmaz, "Başkan Kocamaz göreve gelene kadar bu yapılanlar da yoktu. Şimdi o gün geldi. Bu hizmetler için, bu hizmetlerin devamı için sandığa gidecektiniz. Ama bugün bu hizmetlerin önü kesilerek, Kocamaz'ın seçilme, sizlerin de seçme hakkı büyük bir demokrasi ayıbı ile elinizden alındı. Ama bizler demokrasimize sahip çıkmak ve bu hizmetlerin devam etmesi için buradayız. Bu seçim Mersin için bir demokrasi mücadelesi olarak kayıtlara geçecek. Artık hepimiz el birliğiyle omuz omuza her zamankinden daha fazla çalışmak zorundayız. 31 Mart'ta evlerinizde çocuklarınızın gözlerine bakın. Nasıl bir ülke, nasıl bir gelecek, nasıl bir Mersin bırakmak istediğinizi düşünün. Gelin bir olalım, birlik olalım ve bu demokrasi ayıbını Mersin'in başına getirenlere sağlam bir tokat atalım. Gelin 1 Nisan sabahı güneşli bir geleceğe uyanalım" dedi.

Toplantıda muhtarların güzel dileklerine teşekkür eden ve 5 yıl boyunca birlikte görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz da yaşanan gelişmelerin artık ülke sınırlarını aştığını söyledi. Artık söylenecek çok fazla bir sözün kalmadığını ifade eden Kocamaz, "Sözün bittiği yerdeyiz. Mersin 6 aydır bu yaşananlar nedeniyle Türkiye'nin gündeminde. 6 aydır ülkedeki herkes, medya kuruluşları kentin geleceği ile ilgili vatandaşlarımızın nasıl bir karar vereceğini merakla bekliyor. Bizim adını güzel bir şekilde duyurmak için canımızı dişimize katarak çalıştığımız Mersin, ne yazık ki bugün bu garabetler ve demokrasiye vurulan darbe ile adını duyuruyor. Belki önümüz kesildi ama partiler üstü bir gönül birliği ile demokrasi mücadelemizde yanımızda yer alan Ayfer Hanımefendi, yere düşen demokrasi bayrağını yeniden burca dikmek için burada. İnanıyorum ki, Mersin halkı bu işin farkına varacak ve Müfide İlhan'dan sonra bir hanımefendiyi daha belediye başkanı yapacak” diye konuştu.