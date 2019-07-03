Yılmaz: "Ortak paydamız Mersin"

Kendisi de Selçuk Üniversitesi mezunu olan Yılmaz, Dernek Başkanı Tolga Arslan ve yönetimiyle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında istişarede bulundu.

Yılmaz, sohbet havasında geçen ziyarette, Toroslar'a hizmet etmenin ayrıcalıklı olduğuna vurgu yaparak, “İlçemizin ve dolayısıyla kentimizin geleceği için atacağımız her adım değerli. Bizim ortak paydamız Mersin. Siz dernek üyelerimizin de kentimize katkı sunmak amaçlı yaptığı çalışmalar da bizim için kıymetli" dedi.

Selçuk Üniversitesi mezunlarının Mersin'de bir dernek çatısı altında bir araya gelmelerinin memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, ziyaretleri için teşekkür eden Yılmaz, eğitim, gençlik, kültür, sanat ve spor alanlarında hayata geçirmeyi planladıkları projelerinden de bahsetti.