Yılmaz: "Pençe Kılıç Harekatı ile net bir mesaj verilmiştir"

Bu operasyon ile ülkemiz bir kez daha, güçlü bir şekilde, ‘milli güvenlik benim kırmızı çizgim' mesajını dünyaya net bir şekilde vermiştir” dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek, terör örgütü hedeflerine karşı yeni bir operasyonun sinyalini vermesinin ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine eş zamanlı olarak düzenlenen Pençe Kılıç Harekatının başarıyla icra edildiğini söyledi. Terör örgütünün nasıl bir tehdit oluşturduğunu, nasıl canice saldırılar gerçekleştirebildiğini Mersin'de, Taksim'de, Karkamış'ta düzenlenen saldırılarla da görüldüğünü ifade eden Yılmaz, üç saldırının da Pençe Kılıç Harekatının ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

"İşbirlikçileri gaflet, dalalet ve hıyanet içinde olduklarını bir kez daha göstermiştir"

TSK'nın tek bir sivilin bile zarar görmemesi için gösterdiği hassasiyet ve titiz bir şekilde yürütülen operasyona karşın, Türkiye düşmanlarının yalanlara ve iftiralara sarıldığını kaydeden Yılmaz, “Ülkemiz içinde ve sınır ötesinde yapılan saldırılara, meşru müdafaa hakkımıza ve harekatın tüm aleniyetine karşın, terör örgütünün siyasi uzantıları ve işbirlikçileri bu operasyondan rahatsız olmuşlardır. Biz buna şaşırdık mı? Elbette hayır. Teröristlere ve terör yuvalarına yönelik yapılan operasyonu, CHP'nin ortağı HDP'nin ‘meşruiyetten yoksun' olarak nitelendirmesi, AK Parti iktidarımızı ‘seçim kampanyası çerçevesinde savaş politikası' yapmakla suçlayıp, Karkamış saldırısına ‘tezgah' diyerek bühtan etmeleri, Selahattin Demirtaş'ın ‘kirli senaryo' diye küçümseyerek eleştirmesi, öldürülen teröristlere ‘rahmet' dilemeleri, HDP Avrupa Temsilciliğinin, 'tüm saldırılar derhal durdurulmalı' diyerek ülkemizi uluslararası mecralara şikayet etmeleri ve yardım dilenmeleri gaflet, dalalet ve hıyanet içinde olduklarını bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.

Türkiye'nin, Pençe Kılıç Harekatı ile aynı anda iki farklı ülkeye son derece güçlü bir gece harekatı düzenleyerek ‘dosta güven, düşmana korku' saldığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti: “Tıpkı diğer harekatlarımız gibi Pençe Kılıç Harekatı da sadece terörle mücadele açısından değil, uluslararası ilişkiler ve yeni küresel gelişmeler penceresinden okunduğunda da çok değerli anlamlar taşıdığı görülecektir. Bu operasyon ile ülkemiz bir kez daha, güçlü bir şekilde, ‘milli güvenlik benim kırmızı çizgim' mesajını dünyaya net bir şekilde vermiştir. 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlama şiarıyla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz, ülkemize yönelen her türlü hain saldırının karşılığını bugüne kadar mutlaka vermiştir, bundan sonra da misliyle vermeye devam edecektir."