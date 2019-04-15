Yılmaz, piknikteki vatandaşlarla bir araya geldi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hafta sonu Anıttepe Parkı'nda aileleriyle birlikte piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

Çukurova Mahallesi'nde Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan Anıttepe Parkı'nda 7'den 70'e yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Yılmaz, vatandaşların çay ikramını da geri çevirmedi. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek not aldıran Yılmaz, çocuklarla da yakından ilgilenerek, “Belediye başkanlığında en önemli kısım hizmet ettiğiniz insanlarla temas halinde olmaktır. Burada da vatandaşlarımızın bize olan sevgilerini görmek bizleri oldukça mutlu etti. Tek amacımız var, Toroslar halkımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesidir” dedi.

Vatandaşlar da Başkan Yılmaz'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi. Kendisini makamında ziyaret etmek istediğini belirten bir bayan vatandaşla da sohbet eden Atsız Afşın Yılmaz, “Halkımıza kapımız her zaman açık. Çünkü biz hizmet için varız” diye konuştu.

Yılmaz, park ziyaretinin ardından Osmaniye Koop. minibüsüne binerek, yolcularla da sohbet etti.