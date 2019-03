Yılmaz: "Setleri yıkarak geliyoruz"

Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz, seçimlere ilişkin, “Her türlü kumpaslarla bizi yolumuzdan döndürmek isteyenler, 31 Mart'ta demokrasi seli önüne set olamayacak. Demokrasi seli, setleri yıkarak geliyor” dedi.

Dün İYİ Parti ve DP ortaklığında düzenlenen Mersin mitingini değerlendiren Yılmaz, toplanan kalabalığın Cumhur İttifakı ve CHP adayına bir gözdağı olduğunu söyledi. Bu seçimde Mersin'in tarihe not düşülecek olaylara sahne olduğunu kaydeden Yılmaz, "Mevcut Başkan Burhanettin Kocamaz'ın seçilme, Mersinli hemşehrilerimin ise seçme haklarının elinden alındığı hukuk garabeti, Mersin'de demokrasiye ağır bir darbe vurdu. Bu darbe ile demokrasi bayrağı yerlere düşürülürken, Kocamaz'a reva görülen haksızlık da elbette birileri tarafından hazırlanan senaryonun bir parçasıydı. Ama şunu unuttular. Yolumuzu kapattılar, yeni bir yol açacağımızı hesaba katamadılar. Demokrasiyi gömmeye çalıştılar ama demokrasinin bir tohum olup yeniden yeşereceğine ihtimal vermediler. Şimdi kendi karanlık kuyularında kara kara düşünerek her güne endişe ve korkuyla uyanıyorlar. Ama görüyorlar, duyuyorlar, her gittiğimiz yerden haber soruyorlar, aldıkları cevaplar karşısında ise dumura uğruyorlar. Çünkü bizler ve bizimle yola çıkanlar, bizleri bu yolda destekleyenler, gerçek birer Mersin ve demokrasi sevdalısı. Demokrasiye sahip çıkan, tehditlere aldırmayan her Mersinli de yanımızda cesurca yer alıyor ve geleceğine ipotek koymak isteyenlere en net şekilde cevap veriyor” diye konuştu.

“Bu seçim başka”

31 Mart Mahalli İdareler Seçimini ‘beka' meselesi olarak tanımlayan Cumhur İttifakını da eleştiren Yılmaz, “Bu seçim çok farklı ve Mersin özelinde çok büyük anlam taşıyan bir seçim olacak. Bu seçimde demokrasi ya var olacak ya da birilerinin istediği gibi Mersin'de başlayıp tüm yurda yayılacak bir anlayışla rafa kalkacak. Bu seçimde ya gençlerimiz, kadınlarımız, vatanseverlerimiz, yüreği sonuna kadar demokrasi sonsuza kadar cumhuriyet diyenler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyenler kazanacak ya da ülkemizi karanlık günlerine geri döndürmek için her türlü tavizi vermeye alışkın olanlar kazanacak. Vakit çok geç olmadan Mersin'de yakılan meşaleyi, gelin hep beraber tüm yurda yaylım ve kıratımızla güneşe koşalım” ifadelerini kullandı.