Yılmaz, Silifke'de doludan zarar gören seralarda incelemelerde bulundu

Zeynep Gül Yılmaz, beraberinde Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün ve bir grup teşkilat mensubu ile ilk olarak ilçe genelinde etkili olan dolu yağışında en çok hasar gören mahallelerden biri olan Akdere Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla bir toplantı yapan Yılmaz, sorunlarını dinleyip taleplerini not aldı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yılmaz, devletin her daim yanlarında olacaklarını bildirdi.

Toplantının ardından Yılmaz ve beraberindeki heyet, Akdere Mahallesi'nde etkili olan dolu yağışında zarar gören seralarda incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Yılmaz, daha sonra Silifke ilçesi Atayurt ve Narlıkuyu Mahallelerinde de dolu nedeniyle zarar gören tarım alanlarında inceleme yaparak, ürünleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zeynep Gül Yılmaz, ilçe genelinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Silifke ilçe merkezimiz ile Akdere, Işıklı, Yeşilovacık, Sokun, Kurtuluş, Bahçe, Atayurt, Hasanaliler, Hüseyinler, Narlıkuyu, İmamlı, Demirçili, Canbazlı ve Çaltıbozkır Mahallelerimizde etkili olan dolu yağışı ne yazık ki tarım alanları ve seralara da zarar verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Biz de zor günlerinde onları yalnız bırakmamak için Silifkeli hemşehrilerimizin yanındayız. Dolu nedeniyle zarar gören çiftçimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi tüm afetlerden korusun” dedi.