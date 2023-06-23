Yılmaz: "Toroslar'da sadece yatay mimari olsun anlayışını doğru bulmuyoruz"

Etap Uygulama İmar Planını mahkemeye taşımasını ve iptali için dava açmasını eleştirerek, bu davanın siyasi bir dava olduğunu savundu.

Toroslar Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Arpaçsakarlar Mahallesi ve çevresini kapsayan Toroslar 1. Etap 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına ait Mersin 2. İdare Mahkemesinin kararının uygulanmasına ilişkin konu görüşülerek, İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu tarafından Mersin 2. Daire Mahkemesine açılan davada Arpaçsakarlar Mahallesi 1. Etap Uygulama İmar Planının iptaline karar verildiğini söyleyerek, “Gerekçe olarak 18 kat uygulamasının olması, kent estetiğinin ve silüetinin bozulduğu iddiasıdır. Bu nedenle plan iptal edildi. Hakikatten son derece ilginç bir karar. Hem davacı, hem süreç açısından. Depremde yıkılan binlerce konut nedeniyle ülkemizde ortaya çıkan konut ihtiyacını bir nebze de olsa şehrimizde çözecek olan ama çok ters sonuçlar doğuran bir karar. Yargının kararlarına saygılıyız ve en doğrusunu bilirler. Ancak burada bir ironi var. Davayı açan Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Mersin İl Koordinasyon Kurulu. Mersin'de son 10 yılda yapılan yüksek binaların projelerinin altında kimlerin imzası var bakmak lazım” dedi.

"Bu dava siyasi bir davadır"

“Şehrin her yerinde yüksek katlı binalar yükselirken, bu kararı ve davayı siyasi buluyoruz” diyen Yılmaz, “Toroslar'da üst tarafta, kum zemin olmayan ve yeni yapılaşma olan yerde 18 kata böyle bir dava açılması, belli bir siyasi partilerden olan belediyelere dava açılması, imar planlarını geciktirmek için yıllarca yapılan çalışmanın bir parçası haline gelmesi son derece üzücü. Bu karardan sonra bölgemizde faaliyet gösteren, bu imar planları ile ruhsat almış ve inşaata başlamış olan müteahhit arkadaşlarımız bizi ziyaret ettiler. Değerlendirdik. Aslında bu konunun birinci muhatabı biziz siyaseten. Ama bu bile siyasileştirilmeye çalışıldı ve ziyaret farklı yansıtılmaya çalışıldı. Bunları biliyor, görüyor ve anlatıyoruz. İlginç olan başkanın bunu bir zafermiş gibi kamuoyuna deklare etmesi. Bu şehirde kum zemin üzerine yapılan 34 katlı bina tartışılırken, yeni yapılan, gelişme alanı olan birinci etaptaki 18 katın fazla görülmesi oldukça ilginç. Biz hep şunu söyledik. Mersin'de bir bakış var. Toroslar'ı arka mahalle olarak görme eğilimi var. Akdeniz'de, Mezitli'de, Yenişehir'de ne varsa, hangi imkanlardan, hangi haklardan faydalanıyorlarsa Toroslar'da faydalanmalıdır dedik. Yatay mimari gerekiyorsa, çok şükür en çok yatay mimarı Toroslar'da var ama Toroslar'da sadece yatay mimarı olsun anlayışını da doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Şehir bir bütün olarak değerlendirilsin"

Davanın sonucunda müteahhitler ve vatandaşlar açısından bir mağduriyetin oluştuğunu kaydeden Başkan Yılmaz; “Özellikle de deprem nedeniyle konut ve kira fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir dönemdeyiz. Depremden sonra şöyle dedik. Depremden ders almalıyız, bunun için bir araya gelmeliyiz, imar planlarında bir değişiklik ihtiyacı varsa bunu yapmalıyız, konut yapımını kolaylaştırmalıyız ve hızlandırmalıyız demiştik. Zaman kaybını azaltmak ve mağduriyeti asgari seviyeye indirmek için bu olağanüstü toplantıyı yapma gereği duyduk. Komisyonlarımıza planımız tekrar gitsin, değerlendirilsin ve bir an önce doğru olan yapılsın. Hem buradaki hem de Büyükşehirdeki süreç hızlandırılsın ve hızla bu mağduriyet giderilsin istiyoruz. Deprem ve Mersin ile ilgili bir tasarruf olacak ise yatay mimariye geçilecekse de şehir bir bütün olarak değerlendirilsin ve toplu bir takım kararlar alsın diye düşünüyoruz” diye konuştu.

"Mersin'de e-ruhsata geçen ilk belediyeyiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'de e-ruhsat uygulamasına geçen ilk belediye olduklarını hatırlatarak, “Şuanda herkes evinde, ofisinde oturup ruhsat sürecinin hangi aşamada olduğunu takip edebiliyor. Süreci daha da iyileştirdik. Bu konuda bize düşen görev var. Muhataplarımıza ve paydaşlarımıza da düşen çok görev var. Bu sistemi doğru anlayacağız” şeklinde konuştu.

"İlk önce Mersin'in kent siluetini çizsinler"

Başkan Yılmaz, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Mersin İl Koordinasyon Kurulunun Arpaçsakarlar Mahallesi 1. Etap Uygulama İmar Planı için öne sürdükleri gerekçelerin soyut bir gerekçe olduğunu iddia ederek şöyle devam etti; "Bu siyasi bir konu. Gerekçelerinde iki tane olgu var. Birincisi kent estetiği. Kent estetiği olmayan bir şehirde kent estetiği. Kendi mezarını planlayamayan bir şehirde, cenazesini gömecek bir yer bulamayan bir şehirde kent estetiğinden bahsediyorlar. Bu soyut bir şey. İkincisi, kent silueti. Bana Mersin'in kent siluetini çizer misiniz, ne çizersiniz? Mesela, İstanbul'a gitseniz, Ayasofya, Sultan Ahmet Camiisi, Süleymaniye Camiisi ve bir takım şeyler var. Bunlarında bir silueti var. Mersin'in bir siluetini çizelim. Mersin'e denizden bakalım. Neyi görürüz? 52 katlı binayı, Ulu Camii'yi ve Muğdat Camiisi'ni görürüz. Aynı zamanda deniz kenarına dizilmiş 20-30 katlı bir sürü bina görürüz. Siz hangi siluetten bahsediyorsunuz. Yapılacak tüm binalar da 18 katlı değil. Bu maksimum. 18 katlı bina yapmak için belli şartları gerçekleştirmek gerekiyor, bunu hepimiz biliyoruz. Burada tüm partilerden meclis üyelerimiz var. Biz Toroslar Belediyesi olarak imar planlarımızı şeffaf yaptık. Tüm komisyonlarımıza gönderdik, herkes fikirlerini söyledi. Çoğu konularımız oy birliğiyle, bazı konularımız oy çokluğuyla kabul edildi. Hakkaniyetle ve doğru yapmaya çalıştık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu şartlarda sonuç önemli. Bu şehirde konut az olsun, konut fiyatları yüksek olsun, çıkarılan ruhsatlar az olsun biz de bundan faydalanalım diyen bir grup var. Bunu iyi görelim ve iyi anlayalım. Bu hepimize ve tüm şehre zarar verir. Bu meclis sonunda yapılacak komisyon toplantıları da doğruyu bulmak ve vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için. Bunun için bir aradayız. Hangi belediyelere dava açılmış. Mersin'de yüksek katlı binaların kaç tanesi hangi ilçede, bunun kaç tanesi Toroslar'da. Bir bakın bakalım. Bu gerçekten ironik. Sanki meclis üyelerimizle toplanmışım, yüksek katlı binaları ben yapıyorum. Türk Mühendis ve Mimarlar Odası bana dava açıyor. Çıkaralım listeyi. Yüksek katlı binaları kim çiziyor, kim dikiyor çıkaralım. Mersin'de en az yüksek katlı bina olan ilçe Toroslar'dır, Mersin'de en çok yatay mimari olan ilçe Toroslar'dır. Yalınayak Mahallesi ile ilgili en çok eleştirilen binaların düşük katlı olması ve binaların dip dipe olmasıdır. Bunu nedenle binaların değerlerinin de düşük olması eleştirilmiyor mu? Her şeyi sen yüksek kata göre ayarlayacaksın, ondan sonra yüksek kat olmasın. Son derece üzücü bir durum. Bunu doğru anlayalım, mağduriyeti gidermeye odaklanalım ve bu işi çözelim.”

Cumhur İttifakı meclis üyelerinin yanı sıra muhalif meclis üyeleri de toplantıda söz olarak, mahkemenin aldığı karar doğrultusunda Toroslar ilçesinin ve vatandaşların mağduriyet yaşayacaklarını ve bunu doğru bulmadıklarını ifade ederek, komisyondan bir an önce oy birliğiyle bir sonucun çıkmasını temenni ettiklerini söyledi.