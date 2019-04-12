Yılmaz: "Toroslar'da tekstil kenti kuracağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tekstil sektörünün, yatırım maliyeti düşük, emek verilerek yapılan bir sektör olduğunu belirterek, "Tekstil sektörünün Toroslar'da ve Mersinimizde gelişmesini, daha çok insanımızın çalışmasını, istihdam edilmesini sağlayacağız. Sürdürülebilir projeler yapılmasını istiyoruz" dedi.

Toroslar Belediyesi'nin, Toroslar Halk Eğitim Merkezi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Dezavantajlı grupların tekstil sektöründe ara eleman olarak yetiştirilmesi' SODES projesi, kapanış programı ile sona erdi.

Mersin Valiliği koordinasyonunda İSGEV İçel Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında, teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan 80 kursiyer kurs bitirme belgelerini aldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 'Dezavantajlı grupların tekstil sektöründe ara eleman olarak yetiştirilmesi' projesini yakından takip ettiklerini belirterek, “Bu proje aynı zamanda kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta yer alması için de önemli bir projedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de pek çok sektörde ara eleman bulmakta sorun yaşandığını, bu açığın giderilmesi için bu projelerin de oldukça önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Genel olarak ara eleman ve mesleki eğitim sıkıntısı var. Bu hizmetlerin kalitesini de yansıyor. Eskiden usta, kalfa, çırak ilişkisi vardı. O sistem ortadan kalkmış. Ustalar artık çırak bulamıyor. Ara eleman olmayınca mesleki eğitim de sağlıklı bir şekilde yapılamıyor. Dezavantajlı grupların eğitimi ayrıca çok önemli. Dezavantajlı gruplara verilen önem ve statü bir toplumun gelişmişlik seviyesini de gösterir. Kadınlarımıza da bu eğitimin verilmesini önemli buluyorum. Güçlü bir toplum için güçlü bir aileye, güçlü bir aile için de güçlü bir kadına ihtiyaç var. Burada güçlü kadınlar görüyorum. Hamit Tuna başkanımızın başarılı olduğu ve destek verdiği bu projelere biz de aynı şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Kadınlarımızın toplumda ve ekonomik hayatta daha fazla yer alması için çalışacağız. Aynı zamanda 31 Mart seçimlerinin

sonucunda Toroslarımızda güzel bir gelişme de oldu. İlçemizde 5 yeni kadın muhtarımız var. Bu durumdan çok mutlu olduk. İnşallah hep beraber başarılı çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

"Tekstil sektörünün Toroslar'da ve Mersin'de gelişmesini sağlayacağız"

Seçim çalışmaları kapsamında Toroslar'da bulanan tüm tekstil atölyelerini ziyaret ettiklerini, işveren ve işçilerle görüşerek sorunları ve talepleri dinlediklerine dikkat çeken Yılmaz, “Ülke olarak en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi işsizlik. İşsizliğe çare bulacak, insanlarımızın hayatlarına dokunacağımız projeler yapmak istedik. Tekstil sektörü önemli. Çünkü yatırım maliyeti düşük, emek verilerek yapılan bir sektör. Bir atölyede 150-300 kişi çalışıyor. Gittiğimiz tekstil firmalarında dedik ki, 'Sizin için ne yapabiliriz? 150 kişi çalıştırıyorsunuz, 300 kişi nasıl çalıştırabilirsiniz?' diye. İşverenlerimiz yer problemlerinin ve enerji sıkıntılarının olduğunu belirttiler. Biz de size yer verelim, kamunun yerlerinden tahsis edelim, yap-işlet-devret modeli yapalım ya da kiralama yapalım dedik. Sizi geliştirelim, büyütelim. Enerji sıkıntınızı güneş enerji sistemi ile çözelim, AB projeleri yapalım dedik. Tekstil kentimizi kuralım. Ve en önemlisi bunun tanıtımını yapalım. Tüm Türkiye ve dünya burada üretim yapıldığını bilsin. Daha çok iş gelsin ki, sizler de daha çok insan çalıştırın. Şaşırdılar. Ama biz bunu yapacağız inşallah. En önemli projelerimizden bir tanesi. Sonraki süreçte Bakanımız Lütfi Elvan ve tekstil sektöründeki iş insanlarımızla bir araya geldik. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olan Elvan, işin yatırım tarafıyla ilgili destek sözü verdi. İnşallah tekstil kenti kuracağız. Tekstil sektörünün Toroslar'da ve Mersinimizde gelişmesini, daha çok insanımızın çalışmasını, istihdam edilmesini sağlayacağız. Sürdürülebilir projeler yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan da Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile birlikte SODES projenin kapanış programında yer almaktan büyük mutlululuk duyduklarını ifade ederek, eğitimin önemine değindi.

İSGEV Başkanı Dilek Kurtuluş ise dezavantajlı 80 kişiye ortalama 35 gün tekstil sektöründe ara eleman yetiştirme kursu düzenlendiğini, eğitim ve staj programını tamamlayan 8 kursiyerin de Serbest Bölge'de işe yerleştirilerek, çalışma hayatına başladıklarının bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, protokol üyeleri ile birlikte pratik ve teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere kurs bitirme belgelerini verdi.