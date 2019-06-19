Yılmaz: “Toroslar'ı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendireceğiz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Brüksel'de katıldığı oturumda, her türlü yatırım ve işbirliği teklifine açık olduklarını belirterek, “Toroslar'ı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendirecek ve vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği AB Bölgeler Meclisi heyetinde yer alan Başkan Yılmaz, Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor. Genişleme Günü ve değerlerin yayılmasında paranın rolü ile AB fonlarının demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yayılmasındaki etkisinin tartışıldığı oturuma katılan Yılmaz, AB fonlarının bölgesel kalkınmaya yardımcı olarak, yaşam standartlarının yükseltilmesinde büyük önem taşıdığını söyledi.

Hayata geçirecekleri projelerde AB fonlarından maksimum fayda sağlamak istediklerini ifade eden Yılmaz, özellikle yatırım, kentsel planlama, turizm ve kültür desteklerinin yanı sıra rekabetçilik, Ar-Ge ve teknolojik yeniliklere yönelik destek programlarına talip olduklarını vurguladı. Başarılı kentsel planlama programları oluşturabilmek için her türlü yatırım ve işbirliği teklifine açık olduklarını yineleyen Yılmaz, “Yatırımların ve bölgesel kalkınmanın önüne engel koyan değil, engelleri kaldıran bir anlayışla bölgemize katma değer sağlayacağız. Toroslar'ı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendirecek ve vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.