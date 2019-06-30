Yılmaz: "TORTEK ile istihdamı destekleyeceğiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, TORTEK'in niteliklerini geliştirerek kapasitesini arttıracaklarını belirterek, “Başarıyla yürüttüğümüz mesleki eğitim kurslarımız ile kadın istihdamını desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yılmaz, Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) bünyesinde bulunan El Sanatları Teknolojisi Dekoratif Tablo Yapımı Kursu'nun 3 Boyutlu Kâğıt Rölyef Çalışmaları Sergisi'ni gezdi.

Sağlık Mahallesi'nde bulunan Adnan Kahveci TORTEK Merkezi kursiyerleri tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği göz nuru ürünler, Mersin Forum Alışveriş Merkezi'nde açılan sergide satışa sunuldu. Kursiyerler, kağıttan 3 boyutlu yaptıkları eserlerle büyük beğeni topladı.

Eşi Meltem Yılmaz ile birlikte sergiyi gezen Başkan Yılmaz, çalışmaları tek tek inceleyerek kursiyerlerden eserlerin hazırlanmasındaki süreç hakkında bilgiler aldı. TORTEK'in niteliklerini geliştirerek kapasitesini arttıracaklarını belirten Başkan Yılmaz, “Başarıyla yürüttüğümüz mesleki eğitim kurslarımız ile kadın istihdamını desteklemeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kurs merkezinde eğitim gören kursiyerlerimizin hem meslek edinmelerini hem de aile ekonomilerine katkı sağlamalarını önemsiyoruz” diyen Yılmaz, “Meslek öğrenerek yeteneğini geliştirmek ve bu eğitimlerin sonunda iş hayatında yer almak isteyen ev hanımlarımızı TORTEK'e bekliyoruz. Kurslarımız ile aynı zamanda gençlerimizi üretmeye teşvik ederek, kendi iş sahalarını oluşturmalarını da istiyoruz” diye konuştu.

Sergide emeği geçen usta öğreticilere teşekkür eden Başkan Yılmaz, kursiyerleri tebrik ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Kursiyerler ise “Kurs merkezinde aldığımız eğitimler ile hem güzel eserler ortaya koyuyoruz hem de bu çalışmalarımızı satışa sunarak ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bize bu imkanı veren başta Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a ve değerli emeklerinden dolayı usta öğreticilerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.