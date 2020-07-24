Yılmaz: "Turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Hedefimiz, Mersin'in turizmden daha fazla pay alması ve hak ettiği yerde olması. Bunun için turizmi 12 aya ve tabana yaymayı hedefliyoruz" dedi.

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği (METAB) Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki toplantıya belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve turizm sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, birliğin encümen üyeleri ile Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin seçimi yapılırken, 2019 mali bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi hesabı ile 1 Ocak /2019-31 Aralık 2019 dönemini kapsayan faaliyet raporu görüşülerek kabul edildi. Yapılan oylama sonucu encümen üyeliklerine Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Gülnar Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Kiraz, turizm temsilcisi Mustafa Kale seçilirken, Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine ise Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Ulu Resort Otel işletmecisi İlhan Ulu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ali Usca seçildi.

Birliğin ana faaliyet alanlarından biri olan turizm bölgelerine ilişkin imar planlarının son durumlarının görüşüldüğü toplantıda, Mersin'i doğa, inanç ve kültür turizmi alanında daha da ileriye taşıyacak olan ve sosyal medya ile uyumlu bir uygulama olan Met-App projesinin tanıtımı da yapıldı.

Toroslar Belediyesi ve METAB Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, birçok tarihi ve kültür varlıklarının yer aldığı Mersin'de görülmeye değer nice doğa harikası mekanlar bulunduğunu belirterek, "Bölgemizdeki turistik tesislerin bir kataloğunu hazırladık. Turizm, bir zincir. Ülkemizde ve bölgemizde faydalı çalışmalar yapmayı istiyoruz. Planlamasını yaptığımız Met-App projesi de kentimizin tanıtımına katkı sağlayacak bir proje. Hedefimiz, Mersin'in turizmden daha fazla pay alması ve hak ettiği yerde olması. Bunun için turizmi 12 aya ve tabana yaymayı hedefliyoruz" diye konuştu.