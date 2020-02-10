Yılmaz, yağış bölgelerinde incelemelerde bulundu

Toroslar Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları da denetleyen Yılmaz, "İlçemizin yüksek kesimlerinde yaşanan ve iki gün süren aşırı yağışların ardından hemen ekiplerimizi harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mahalle muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla sürekli temas halindeyiz. Onlardan gelen talepleri imkanlarımız ölçüsünde yerine getireceğiz. Toroslarımızın her bir mahallesi ve her bir sokağının en iyi hizmeti alması için çalışıyoruz" dedi.

Ziyaretlerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden mahalle sakinleri de Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

İlçe sınırları içerisinde bulunan Gözne Kalesini de ziyaret eden Başkan Yılmaz, burada Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleriyle karşılaştı. Dernek üyeleri, Başkan Yılmaz'a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek özellikle de Mersin'de Arslanköy Yaylasında ilk kez yapılan kar festivalinin kente büyük katkılar sağladığını söylediler.