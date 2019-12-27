Yılmaz: “Zafer yürüyüşünü aynı ruh ve heyecanla gerçekleştireceğiz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü bu yıl da coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarını belirterek, "Tüm dünyaya emsal olmuş birlik ve beraberliğimizi 3 Ocak'ta yine tek yürek olarak Toroslarımızdan göstereceğiz” dedi.

Başkan Yılmaz, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenleyecekleri 3 Ocak Zafer Yürüyüşü ve etkinlikleri hakkında bilgi vermek ve davet etmek amacıyla Mersin milletvekilleri ve teşkilat başkanlarıyla bir araya geldi. Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, MHP Mersin Milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Kuz, MHP İl Başkan Vekili Oğuzhan Çınar ile Toroslar Belediye eski Başkanı Hamit Tuna ve çok sayıda davetli katıldı.

“Yürüyüşü aynı ruh ve heyecanla gerçekleştireceğiz”

Kısa film gösterimi ile başlayan programda konuşan Başkan Yılmaz, ataların 98 yıl önce düşman işgalinden kurtardığı Mersin'in kurtuluş yıl dönümünü bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacaklarını söyledi. Milli Kurtuluş Savaşının acı ve yokluk içerisinde ama şanla, şerefle ve gururla gerçekleştirildiğini ve birçok millete emsal olmuş bir destan olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu destanın bir parçası da Mersinimizde, Toroslarımızda gerçekleştirilmiştir. 3 Ocak Mersin'in kurtuluşunun ardından Kuvayi Milliye gazileri her yıl kalpaklarını ve madalyaların takmışlar, atlarına binmişler ve Çavuşlu'dan Cumhuriyet Meydanına kadar geçit töreni yapmışlar. Gururla, şanla yürümüşler. Bu gelenek yıllar boyu devam etti. Hamit Tuna başkanımız da bu geleneği devam ettirdi ve hep birlikte yürüdük. 3 Ocak'ta yine aynı yürüyüşü, aynı ruh ve heyecanla gerçekleştireceğiz. 3 Ocak Cuma günü sabah saat 8.00'de Toroslar Belediyemizin önünde bayraklarımızla bir araya geleceğiz. Kalpaklarımızı takacağız ve hep birlikte kol kola yürüyeceğiz. 3 Ocak Zafer Yürüyüşümüze ve etkinliklerimize sizleri davet ediyoruz. Mersin'in en önemli ortak değeri 3 Ocak Mersin'in kurtuluşudur. Bunu hep birlikte yaşamımız, çocuklarımıza öğretmemiz ve yaşatmamız gerekiyor. Milli değerlerimize her zaman sahip çıkacağız. Unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye konuştu.

Birlik ve beraberliğe vurgu yaptılar

Milletvekilleri ve siyasi partilerin il başkan vekilleri de konuşmalarından birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, yürüyüşte kol kola olacakları mesajını verdiler.

Toroslar Belediye eski Başkanı Tuna da 2005 yılında başlattıkları 3 Ocak Zafer Yürüyüşünü aynı heyecan ve ruhla devam ettiren Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, “Bu yürüyüş, Türkiye genelinde de çok büyük bir ses getirdi. Bunu aynı heyecan ve coşkuyla devam ettiren Atsız Afşın Yılmaz Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim bu millete bir daha kurtuluş mücadelesi yazdırmasın” ifadelerini kullandı.